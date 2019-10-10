同媽咪施明鬥戲！李泳豪：梗係怯啦

藝人施明跟兒子李泳豪出席主演電影的首映禮，李泳豪指首次母子檔拍住上演戲、首次一齊出席首映，是一個值得紀念的日子，又笑說雖然跟媽媽只有一場對手戲，但都好緊張：「梗係怯啦！（佢好惡？）唔係，係個氣場好勁！」施明搖搖頭笑言：「邊關氣場事，但我之前同偶像對戲都會狂NG，例如有四哥（謝賢），緊張到唔識做戲，所以我都好明佢心理，只不過估唔到我係佢呀媽都係咁。」李泳豪即賣口乖：「因為你係我偶像嘛！（有畀媽媽鬧？）冇，但佢一個眼神睥埋嚟都會驚。（有請教媽媽做戲？）冇特別話請教，但有一齊對稿排戲，佢當我係演員。」

問到施明可滿意仔仔的演技？她讚不絕口說：「一直都咁好，細細個就係天才、童星，好易入戲，希望佢繼續努力拍多啲戲。」可會想再合作？李泳豪借機會向導演「投訴」：「今次得一場戲太少，我係做一個神父，專處理傷殘、悲傷嘅Case，媽媽就係其中一個，中間有好多內心戲要處理，媽媽嘅內心戲好勁，輸咗畀佢！」續謂若下次再合作想飾演開心角色，脫離悲情。

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。