喊到眼腫！楊玉梅拍戲拍到抽離唔到

藝人楊玉梅出席電影首映禮，她表示自己會在新劇《牛下女高音》今晚的一集登場，劇中飾演龔慈恩的閨蜜，經常糖黐豆以同一造型出場，問到可有關心對方最近被爆離婚一事？她表示：「佢自己識處理，唔需要特別去問，做朋友都會明白，當時同佢拍戲佢好開心、積極，私下又會分享扮靚心得，覺得生活唔一定需要另一半，人要有獨立嘅時間。」講到新劇沒有公開活動宣傳，會好可惜？她樂觀地指唔緊要：「好睇就自然會有好多人睇，台前幕後都好期待呢套戲，都拍咗年幾，自己晚晚都有追睇。」

講到電影，她表示對上一套戲已拍畢2、3年，戲中飾演患唐氏綜合症男孩的家姐，基本上場場都是喊戲，喊到眼腫：「呢部戲係冇化妝，拍到好情緒低落走唔番出嚟，要坐埋一邊舒緩吓先抽離到，覺得現實中嘅自己真係好幸福。」續大爆因電影取實景拍攝，所以地方都好細同污糟，事前工作人員用了大量消毒藥水清潔，不過拍完兩日都有皮膚敏感：「要表現到好窮，低下層生活。（唔化妝都OK？）冇所謂，我係演員又唔係明星，叫我扮醜都唔介意，個個以為我係選美出身就好貪靚，其實唔係。」