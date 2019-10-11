謝安琪開騷變麥浚龍作品展　粉絲爆粗嗌回水

歌手謝安琪（Kay）事隔三年再踏紅館開騷，雖然她事前已透露今次演唱會反傳統，為樂迷準備了不一樣的演出，不過第一場演出後，有不少觀眾都未能接受顛覆香港傳統演唱會的風格，即引來歌迷兩極評論。有人覺得演唱會與預期有很大落差，批評Kay的演唱會Rundown，不明為何會有太多屬於麥浚龍（Juno）的歌曲，分別走到Kay及Juno的社交網留言投訴，引發歌迷罵戰，爭辯不休。

Kay親自回應

有忠粉向阿Kay投訴，要求改歌單：「我自問都係資深fans，我好appreciate有story有message，但成一半都係Juno歌，其實如果係Juno作品展一早講聲，好失望。」有歌迷問Kay：「呢個真係Kay你自己設計嘅rundown？你睇到全場每一分鐘都有人走同埋幾多廁所位嗎？」

而Kay親自在平台上回覆：「所有曲目和歌曲編排都是我的心思，也埋藏了我對大家的祝福。kay... isn’t me以『被誤解』為題，知己鮮有，知音難求。這演出是一個閲讀自己思考生命的歷程，這課題有它的難度，我感謝的是有和我們一同經歷的觀眾和他們給予我的鼓勵。我們台前幕後，為大家傾盡全力演出，由開場前的音樂到謝幕後的驚喜都一絲不苟，不同的意見和感受我都領受，我欣賞的是每一顆開放的心。儘（盡）管盡力，倘（尚）未能與你互通，這也許就是這個命題本身承載著（着）的美意。祝福不嫌多，心意不過時，我謝謝你曾來過，希望你有一天也體會到我的心意。」

網民嗌失望

Juno ig亦被網民洗版，有粉絲質問：「有三分一都係你既（嘅）歌，個個入場係為左（咗）聽謝安琪嘅歌呀，真係悶到訓（瞓）…個show短已經衰，仲要勁係既（嘅）歌，聽日唔該改rundown…」、「放過Kay啦 好嘛？」、「你做director有冇諗過尊重翻（番）謝安琪嘅歌迷？」、「依家係謝安琪演唱會唔係Juno feat Kay演唱會呀，你知唔知班fans真金白銀買飛來聽謝安琪而唔係你？？」、「好失望，真係好失望，你要玩風格，但唔好玩謝安琪。」甚至有人爆粗留言：「回水呀X！」

不過亦有不少歌迷大讚演唱會好正，欣賞偶像大膽新嘗試：「Amazingly good！藝術上的大突破！繼續捨平凡，is Kay again！」有歌迷更表示睇完第一場，要立即再買飛睇多場。

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