同夏雨仔兩年情玩完　Cheronna疑劈腿DJ阿檸

女子組合Super Girls成員Cheronna（吳嘉熙）曾被睇好是繼隊友Jessica（蔡思明）後另一位準新娘，不過原來她和藝人夏雨兒子黃奕晨（Dixon）在8月時已分手，結束兩年情，有指分手前二人曾「炒大鑊」，最終反面收場。有爆料者就指分手原因是Cheronna搭上同Dixon共同好友電台DJ阿檸（薛晉寧），早前更一起共赴英國出席朋友婚禮，完全不避忌表現親密。

17周未再上載放閃合體相

查實當年Cheronna亦被指是Dixon跟未婚妻之間的「第三者」，其後才大方認拍拖，更不時公開晒愛，還視對方為結婚對象，但卻經常為小事爭執，不過通常床頭打交床尾和，直至月前為一件「大事」發生激烈爭吵，就此大家玩完，社交網已未再上載放閃合體相。

Dixon否認情變

期間Dixon只放獨照更寫下傷感留言：「當覺得人生去到低處，唔使唔開心，因為低處未算低」，又說：「當有啲事返唔到轉頭，我哋可以做嘅只係去懷緬一下。」似乎仍未將感情放低，難怪日前Dixon聲稱和Cheronna已半個月沒見，但就不肯承認已分手，只說之前曾有爭吵：「少見因為各有各忙，佢要忙唱片同去英國出席朋友婚宴，我忙緊爸爸套電影外，又要代爸爸返加拿大陪媽咪一段時間。（女友冇飛嚟加拿大探伯母？）要佢坐十幾個鐘頭機太辛苦。」問到分手傳言？他說沒有分手，但未來半個月也不會再見，因他要飛往丹麥，而女友又要再出席朋友婚宴，期間僅以電話聯絡。

對住出面人先Sweet

至於是否因結婚問題而鬧交？他坦言兩人都有脾氣，導火線亦非婚事：「佢有時（脾氣）都激激哋，係為小事鬧啫，依家都冇事啦，我哋都拍咗兩年拖，所有濃情都變感情。（分手男女先會講呢句說話？）唔係（分開）！（你哋平時表現好Sweet喎？）對住出面人先Sweet啫。」又指就算和女友不見一個月也不擔心被人拗牆腳，很自信謂：「我都好吸引，佢都係。」再三表示和Cheronna沒有結婚計劃，雙方有共識工為先，而他事業上亦有新路向。

Cheronna回應分手

至於Cheronna態度則企硬，雖然對與Dixon分手一事，她表示不回答感情事，但聽到Dixon唔認分手，她就冷笑一下：「係呀？」並帶笑說：「跟佢答案咪得囉！我就唔回應。」由始至終她都未有否認分手

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