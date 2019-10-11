東方日報C1：謝安琪另類個唱歌迷鬧爆嗌回水

謝安琪（Kay） 一連四場演唱會前晚開鑼，事前她已預告是個非一般個唱，以音樂劇模式演出，惟首場演出完畢，歌迷反應激動，在個唱總監麥浚龍（Juno）的ig留言宣洩不滿，直斥Kay的歌單有三分一是唱他的歌曲，大喊「回水」改歌單！而Kay的ig就有歌迷為撐偶像而爆罵戰，Kay夾在Juno和歌迷之間，慘變磨心！

相隔3年，Kay再踏紅館舉行一連四場《kay… isn't me. Live 2019》演唱會，一眾「K迷」期待已久入場聽偶像的Hit歌。前晚首場開鑼，個唱形式果然跳出一貫傳統港式演唱會框框，全晚她唱了23首歌，竟然零說話，完全以歌曲、舞台上的投射、燈光及視覺效果會歌迷。

零嘉賓播血腥短片

其中震撼一幕是將Kay和Juno推出的合輯中角色「浦銘心」和「董折」拍成的短片，片中他倆在長枱上各據一方行走，Kay用刀亂插Juno，他伏屍枱上滿身鮮血，將Kay身上的白裙染紅，Kay踏過血淋淋的Juno走向長枱另一邊，詭異血腥，令人毛骨悚然，短片播畢後，Kay便唱出《人妻的偽術》。當Kay演唱《藝妓回憶 錄》和《呻吟》時，舞台上的大螢幕就有一對男女赤裸上身纏綿肉搏的畫面，女以手掩胸。

至於古天樂則以投射影像現身台上，與Kay「合唱」《（一個男人）一個女人和浴室》。 全晚舞台處於昏暗狀態，Kay的造型是淡色系列為主，完全顛覆港式傳統演唱會，華麗Bling Bling服飾、勁歌熱舞、嘉賓、Encore、歌手歌迷互動的High爆場面統統欠奉，而最惹歌迷怒吼是開場曲竟翻唱Juno的歌《畸》，中及尾段繼續唱Juno的歌曲，完全佔據Kay三分一歌單，她多首大熱歌曲全部消失，演唱會因而出現「廁 所位」，每分鐘都有人離場。

歌曲編排望能體會

不少歌迷當正Juno「罪魁禍首」，昨日有 網民在他的ig爆粗鬧爆，留言指將Kay演唱會 變成「Juno feat Kay演唱會」、「悶到瞓覺」、 「回水呀！」、「你玩風格變咗玩謝安琪」、 「放過Kay啦！」等。另邊廂，Kay的ig同樣有 K迷失望留言，指聽不到她的經典歌，要求 改歌單以迎合大部分口味！但亦有支持Kay的忠粉，指演唱會精彩，令人驚喜，沒有 跳舞、說話完全沒問題。

對於網民反應激動甚至爆罵戰，Kay攬晒上身，獨力承擔粉絲 的不滿，回應表示曲目及歌曲 編排是她的心思：「由開場 前的音樂到謝幕後的驚喜都一絲不苟，不同意見和感受我都領受……倘未能與你互通…希望有一天體會到我的心意。」

江若琳讚有驚喜 JW：好藝術！

Kay曾揚言今次的紅館演唱會演出破格，前晚捧場的圈中人有JW、江若琳夫婦、蔣祖曼，他們對Kay的演出讚不絕口，JW大讚畫面設計有心機好靚，表演好藝術及特別：「好鍾意佢整個木板設計，以為台上得佢一個，但一打開個木板就見到大樂隊喺後面，成個表演好有麥浚龍味道！」

江若琳亦表示很喜歡個騷，大讚特別，不同一般紅館演唱會：「有故事性，每一Part都有驚喜，歌單、舞台設計同樂隊都好鍾意。（有歌迷投訴個騷。）每個騷都有人鍾意有人唔鍾意，我覺得個騷一啲都唔悶，我覺得好值得。」

蔣祖曼則在社交網留言，表示抱着獵奇心態入場，還是被震懾到：「沒有嘉賓沒有Dancer沒有大走位沒有吹水飲水位的情況下，單純用音樂交流，繼續Goodshow琪琪。」

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：