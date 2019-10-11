AV女優明日花助SM男派3億日圓：回饋社會

最近升呢做美容診所老闆的前AV女優明日花綺羅，幫一名叫SM的男人派錢，SM聲稱今季會派3億日圓（約2,190萬港元）。

明日花與SM的Instagram上載了與大疊花碌碌鈔票合照的相片吸眼球，聲稱首期先會派發1億日圓（約730萬港元），名額100個。他會親自抽出一名幸運兒，派1,000萬日圓（約73萬港元），再由明日花選10人，每人送100萬日圓（約7.3萬港元），條件是網友要在他與明日花的Instagram帳號追隨及標籤，然後講出需要這筆錢的原因，就有機會被選中獲得獎金。消息公布後，數萬名網友爭相留言。

到底SM係乜嘢來頭，他在Instagram有自我介紹文字及短片，他現年31歲，來自沖繩，高中畢業後，到東京歌舞伎町打工，22歲搵到第一桶金1億日圓（約730萬港元)，翌年轉行做時裝生意，創立自己品牌，每年營業額達100億日圓。

SM派錢目的是回饋社會，而明日花公開派錢消息後，引來她的粉絲留言，有粉絲話自己患不育症，另有粉絲話自己好慘，係傷殘人士，博明日花同情感動。