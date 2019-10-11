生日「破處」　陶枳樽出新歌百感交集

藝人陶枳樽（Crz）於2014年以組合HunterZ 成員身份加入娛樂圈，隨後改為單飛發展，近日簽約加盟大名娛樂，並以新人姿態推出跳舞快歌《Wake Up My Soul》。她坦言 一切得來不易，感激公司在她生日當天推出新歌，當做生日禮物：「其實首歌都錄咗幾個月，我不斷問公司幾時出，一時話要睇我表現，一時又話唔知，終於有日返到公司，見到經理人個白板寫住919出街，但我又唔敢問，結果真係喺我生日嗰日出，雙喜臨門。」

再爭新人獎有信心

入行這幾年間，Crz曾因家庭、事業及健康出現問題，一度備受壓力，更打算放棄娛樂圈發展：「好多方面唔係自己可以控制，但阿爸話我唔可以放棄一樣堅持咗咁耐嘅嘢，知道我好有心做，所以佢話點都支持我。」事隔五年，終於有屬於個人第一首歌，她坦言百感交集，並感激朋友免費宣傳，因出歌與生日是同一日，收到海量留言祝賀，笑言若他日結婚也未必能超越這個數量：「留言真係多到兩日兩夜冇停過，超感動！」

講到今年再次競逐新人獎，Crz坦言有信心：「都係隨緣啦！我有 自己作品已經好開心。（會唔會冇咁緊張，因為五年前以女團身份拎過？）唔會！我重視一件事嘅話，就會好緊張，但都係做好自己啦！」

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