分手羅生門！夏雨仔終於開腔回應

女子組合Super Girls成員Cheronna（吳嘉熙）自爆被夏雨兒子黃奕晨（Dixon）分手，結束兩年情，有指分手導火線是Cheronna搭上同Dixon共同好友電台DJ阿檸（薛晉寧），Cheronna隨即在社交網澄清分手不涉第三者，而東網都聯絡上Dixon，但他不認分手：「係為小事鬧交啫，依家都冇事啦！」變成分手羅生門事件。

直至凌晨時份，Dixon終於接受現實發文證實已分手，並且還Cheronna清白指對方沒有一腳踏兩船，他寫道：「我同Cheronna既分開，原本係打算低調處理。所以我倆一直都不作任何回應。直到今日既報道，連累到身邊既朋友，萬分抱歉，所以需要為此事出來澄清。我倆分開，並沒有牽涉到第三者，而Cheronna亦沒有一腳踏兩船。希望大家可以明白每段感情完結都需要時間同空間處理情緒，我亦沒有其他回應了，謝謝大家關心。」

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