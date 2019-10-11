匈牙利市長競選連任登合照抽水　史嘉娜否認支持

荷里活著名女星史嘉娜祖漢遜（Scarlett Johansson）早前在匈牙利拍攝漫威（Marvel）超級英雄外傳《黑寡婦》（Black Widow），期間她曾與布達佩斯市長Istvan Tarlos見面，並答謝布達佩斯的友善。但估唔到即被市長「抽水」當成競選連任的文宣！

據知當地報章《Bors Newspaper》早前刊登一張史嘉娜與市長的合照，並稱史嘉娜非常讚賞市長，並高度肯定他想要競選連任的決心。慘被「擺上枱」的史嘉娜即發聲明澄清，指她並未支持Tarlos，二人進行短暫會面。她當時只是對布達佩斯的好客、美麗及魅力的表達最真摯的感謝。而她亦在聲明中強調只有布達佩斯的公民才能選擇下任市長誰屬！並鼓勵當地的每一位公民勇敢起來像英雄般行動根據自己的良知來投票。至於Tarlos則否認有利用明星來為自己宣傳。

除了史嘉娜之外，一眾荷里活巨星包括湯漢斯（Tom Hanks）、韋史密夫（Ｗill Smith）、麥迪文（Matt Damon）以及安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）等都成為 Tarlos的「抽水」對象，在宣傳印刷品上大讚他。安祖蓮娜的經理人公司即澄清指她從未允許任何未發表的文字、肖像在匈牙利被當作政府用途。