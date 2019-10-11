學冧女三招　張建聲對住日本出租大叔硬晒

藝人張建聲為ViuTV全新節目《港男入贅手冊》拍攝，已留日兩年多的學生嘉朗為張建聲尋找當地高人，傳授冧掂日本妹的秘笈。當中著名的歌舞伎町男公關Roland，將張建聲改造成為日本女生最喜歡的男生。有一頭順滑的長金髮兼五官清秀的Roland雖然已「退役」，但其「冧死女」的戰績令他有日本第一牛郎的稱號。在改造前，Roland坦言張建聲的外形都只是值5分（10分滿分），令張建聲當場苦笑不得。

除了接受Roland的外形大改造之外，出租大叔網站創辦人西本貴信亦傳授各種溝女絕技給張建聲，勢要由外到內都能攻陷全日本女性的心。除了「冧死女食飯三步曲」，另一個絕招就是「壁咚」。擁有7年專業出租大叔經驗的西本貴信對住張建聲，同樣亦能含情脈脈，反之張建聲「硬哂軚」，眼神凌厲地瞪著大叔不放。張建聲不但要承受來自大叔甜蜜的負荷，更慘成為嘉朗壁咚的測試對象，二人對望了幾秒就已經「頂唔順」，他用枕頭狂打嘉朗。雖然沒有機會向日本女生壁咚，可是張建聲在街頭上經常主動出擊，直接問靚女店員拿LINE。他更想乘機接人收工，笑稱：「幾夜我都會等佢。」

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