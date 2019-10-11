攬錫邵仲衡　張慧儀邀仔仔睇學性教育

藝人邵仲衡於ViuTV劇集《假設性無罪》中飾演一位新加坡藝術公司老闆Edwin，出場隨即與張慧儀打得火熱，譜出感情線。劇中張慧儀飾演的鄧秀嬅起初誤會了邵仲衡的真情，以為相邀出席飯局，是以性換取合同交易，沒想過邵仲衡竟真誠追求。邵仲衡透露會與張慧儀攬攬錫錫，更笑言對方風華絕代，偏偏裁倒在自己手上：「親熱鏡頭其實都係電視尺度，點到即止啦！如果對手唔係慧儀，我估吸引力一定會跌好多！埋位前我都同慧儀傾過，原來我哋喺TVB時代緣慳一面，我啱啱走，佢先啱啱加入！」

劇集有不少意識及視覺大膽的場口，慧儀表示會邀請愛兒Hanson一齊觀看劇集，藉此跟兒子進行性教育：「覺得唔需要避吖！係個好好嘅時機同佢進行性教育，畢竟佢都15、16歲，睇我嘅戲時可以自然咁分析佢聽！」說到母子上陣一同拍劇，慧儀笑指兒子怕醜：「間唔中拍吓玩吓就可以！我試過問佢，佢好似冇咩興趣，又有啲怕醜！」

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