林志玲母女檔上陣　原來顏值遺傳媽媽！

台模林志玲婚後一直被傳有孕，雖然一直未有證實，但女人保養身體都是必需的，而林志玲亦一向愛錫家人，對於媽媽吳慈美更是侍母至孝，近年屢傳林媽媽身體出現問題，更有指林志玲今年跟日本組合EXILE成員Akira閃婚，都是為圓母親心願。

早前，林志玲與媽媽母女檔拍攝滴雞精廣告，二人以純白仙子look登場，貴氣盎然；儘管林媽媽近年屢被傳健康欠佳，但從廣告片段中她氣色甚好、精神飽滿，其高挑的身形與優雅的氣質，絕不遜於女神級的林志玲，難怪現場工作人員亦大讚指林志玲的顏值高，一定是遺傳自媽媽，笑言今次廣告拍攝，絕對是兩大「逆齡女神」同場較量。

兩母女一樣愛美

林志玲表示難得跟媽媽一起演出廣告，感覺別具意義，而兩母女向來是貪靚一族，所以分外注重養生，更大爆同樣是產品的粉絲：「因為照顧媽媽，自己也很想要健康起來，除了每天最少半小時運動，注重營養均衡外，從10年前開始每天都會飲用，除了外在，身心靈的保養亦相當重要，更重要是由內而外的調理，改善身體機能，氣息、身材也會跟着變好，持續青春。我面對長期的工作忙碌，這個是最簡單快速的保養方式，一方面輔助外在，一方面改善身體的根本，可以擁有更長久對抗歲月的作用。」

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