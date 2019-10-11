賈思樂去人妻毛舜筠屋企4粒鐘搞咩？

歌手賈思樂到電台接受訪問，談到演唱會將於約1個月後開騷，他表示已採排到如火如荼，而6位女嘉賓包括毛舜筠及陳煒等「自動波」，要求與他夾台上服飾：「佢哋要求我影自己套衫畀佢哋睇，然後搵埋專業設計師幫佢哋訂製靚衫，依除咗楊思琦之外，其他人嘅衣着我都睇過，會畀到驚喜大家。」

一眾嘉賓望演出水準達標，更主動要求與賈思樂一齊練歌：「租用卡拉OK，或者被要求去佢哋屋企練，好似毛舜筠咁，佢竟然話要同我練4個鐘，佢唱一首歌咋。戚美珍直情錄埋音，話畀我知佢到時會點樣唱，其他嘅亦有提議話加插戲劇成分，咁始終演戲係佢哋強項！」

當被追問會否擔心演唱會因此遭搶鏡，賈思樂坦言：「我冇諗過呢個問題，女仔冇乜所謂啦，我只係希望大家享受台上交流，佢哋演出得好，我會戥佢地高興，亦相信佢哋到時嘅表現會係超水準，觀眾會發現佢哋每個獨當一面，可以開個人騷。」

--------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。