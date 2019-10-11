寇鴻萍狂讚唐貝詩舞台劇：真係好感動！

藝人葉童及唐貝詩（Lydia）有份參與舞台劇《死人的手機》演出，此劇昨晚於大會堂首演，藝人袁嘉敏、莊思明及導演黃真真、莊思明等不少圈中人都有來捧場。昨晚首演相當成功，現場觀眾反應熱烈，笑聲滿布全場，導演鄧樹榮和一眾演員都很興奮，感激觀眾支持。

Lydia一家人包括媽咪寇鴻萍和妹妹唐貝欣都有來支持，寇鴻萍透露演出前一晚，一家人一齊祈禱希望演出順利，她說：「看到她的演出真的很感動，沒想到她可以演一個跟她完全不一樣的角色。她刻意降低聲綫來配合角色，我知道她練習了很長時間，很感恩她今晚發揮得好好，大家都看得好開心。」她還打算今晚要多看一場。

事後Lydia都大呼鬆了一口氣，她說：「演出前最後一次綵排後，還有一些演繹方法想改，正式演出時跟自己講要豁出去，很開心大家劇後的評語都不錯，還有四場，會繼續努力。」

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