AKIRA讚林志玲花咁靚：全部優點都喜歡

「台灣第一名模」林志玲的日本天團EXILE老公AKIRA，為主演的短片現身高雄電影節記者會，是婚後首度來老婆家鄉受訪，自言心情緊張，但現場有問有答，聞被稱為「全民姊夫」這封號，他說：「第一次聽到，覺得很開心。」並感性地說：「以前都是因為工作來台灣，現在也結婚了，台灣是第二個家，不再是出國，是『回來』的感覺。」

結婚是命運的安排

AKIRA在片中因為「命運」認識了女主角，他說人生會遇上很多轉捩點，正如拍攝完這部作品在日本發表時，正好要宣布結婚這件事情，都是命運，問到跟林志玲結婚是命運嗎？他有感而發地說：「在地球上有幾十億人口，每天擦身而過都非常多，一定是命運的安排，不然不會這麼巧，這是人生必經的命運的安排。」提到片中有看星星，稱在東京其實很難欣賞到星空，他認為看星是一件很浪漫的事，有機會也想和重要的人一起欣賞。他形容老婆像花一樣美，更笑着反問記者覺得如何，他說：「不過我很難形容她是哪一種花，但一路走來經歷了很多堅厲的批評，人會愈來愈美麗的，志玲就是一個美麗的人，所以很難用一朵花去形容。」

兩公婆學做父母

林志玲曾形容AKIRA正面積極、陽光、善良，AKIRA被問到覺得林志玲有何優點時，他立刻霸氣說：「全部都喜歡。」他覺得愛是一個世界語言，會用行動去表現出來，並即場用日文和中文說「我愛你」：「會明確的傳達那種想法，會很明確的告訴對方。」在電影中他最後當了爸爸，那他未來會成為一個怎樣的父親呢？AKIRA說希望可以組織一個陽光正面的家庭：「但不知道自己到時會是一個怎麼樣的爸爸，等生出來後會跟志玲一起成長，才會知道。（幾時？）如果真的有好消息一定會跟大家說。」

透露未影婚照

至於大家都好奇二人沒有婚照，AKIRA說結婚是一輩子只有一次的事情，會希望用拍照也好、影片也好，希望可以把美好的事紀錄留下來，雖然在日本文化上很少公布，但知道台灣還是有些文化上差異，故他說：「如果有機會有拍的話，一定會跟大家分享。」活動結束前，他再說：「很謝謝大家特地來詢問這麼多關於我、還有婚後跟志玲的事情，相信一定也是志玲一路走來也做很多事情，很受大家喜歡，也謝謝大家的關心，希望大家可以繼續關心我們。」更再度用中文說「謝謝」。

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