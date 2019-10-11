紅館騷唱Juno作品被插　謝安琪咁樣答…

歌手謝安琪（Kay）昨晚在紅館舉行第二場演唱會，獲許廷鏗、胡鴻鈞、江海迦（Aga）、林盛斌（Bob）、鄧小巧、顏卓靈、白只、Ronny及Dash@Mr.、Kendy@Robynn & Kendy、江美儀等人到場支持。

今次個唱中，Kay除了歌手身份外，亦與麥浚龍（Juno）一同擔任導演，構思了今次概念性演唱會，透過歌曲表達「閱讀自己、探討人生」的主題。二人一直合作無間，加上Juno部分作品很配合今次的主題，所以Kay在編排歌單時，特意揀選了《畸》、《彳亍》、《雌雄同體》等Juno的歌曲，令整體概念更完整。由於今次演唱會談及的是比較深層次的內容，所以Kay演出前在後台要閉關，沉澱自己，好讓在台上能演繹需要表達的情緒，她亦深怕任何與主題無關的說話會讓觀眾跳出現實，難以投入演出，故選擇在台上不說一話，而Juno則全程坐在控制台旁的黑幕監督整個演唱會的運作。

今次演唱會的舞台特別以拼木搭建，貼近大自然的設計。而服裝方面，四晚演唱會共準備了9套服裝，全部以意大利人手漂染布料製作，不同剪裁，表達Kay飾演的浦銘心活在自己的世界，用圍牆把自己收起來，每晚最後一幕Kay都會穿上不一樣的服飾登場。

一眾嘉賓睇完後都大讚演出精彩，如許廷鏗表示：「我看得到的是信任，最重要是信任『自己』就是值得擁有的那個。」梁文禮亦表示：「今個謝安琪演唱會，為『紅館』呢個場館同埋呢兩個字，定咗一個新定義，厲害！」

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