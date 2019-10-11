女神幻滅！張曦雯演得夠放　羅仲謙點名大讚

藝人羅仲謙與張曦雯（Kelly）現身無綫劇集《木棘証人》開鏡，二人於劇中有感情線，阿謙透露雖然有浪漫甜蜜戲份，但卻未有過分激烈的表現，問到是否太太楊怡於背後出手阻止？他笑說：「佢啲級數咁高，我控制唔到啦！不過同Kelly合作咗一段時間，覺得佢演戲係豁出去，放低咗靚女嘅包袱，所以好欣賞佢。」而Kelly則笑指有阿謙及韋家雄在場，令其非常有安全感，故演出時也大膽去到盡，更指今次角色有別以往：「第一次指搞笑，我驚放過頭，令大家對我嘅女神形象幻滅咗！」

證楊怡冇孕

談到楊怡經常被傳懷孕，阿謙對此說：「我日日都見到太太，如果係真嘅，講咗咁耐，我應該可以帶埋個小朋友開工添，出咗世搵學校啦！但真係唔係，隨緣啦。（成日有傳言有冇壓力？）大家都係祝福我。（前輩黎燕珊話傳授咗啲招數畀你！）有啲咁嘅事？就算有我都冇咁嘅耐力，因為呢排我實在太眼瞓。」

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