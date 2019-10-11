Cheronna被飛！姊妹力撐　望快啲搵到好姻緣

組合Super Girls（SG）成員Cheronna與夏雨仔Dixon兩年情玩完，Cheronna更自揭被仔飛，傷痛的她需時間療傷。剛做了人妻的好姊妹Jessica月底會在台灣補擺喜酒，她說：「睇到佢ig大概知道發生乜事，佢哋自己嘅問題，我唔適宜講太多，知道Cheronna將精神放喺工作上，同埋佢瘦咗好多，成個人fit晒，佢月尾幫我做姊妹，我都希望到時介紹一個好正嘅筍盤畀佢，希望佢喺我個婚禮上搵到佢嘅緣分，我哋大家都會盡量幫一個好姻緣，我會見到任何一個單身嘅筍盤就介紹畀佢識，仲會叫佢出嚟搶花球。」

閨蜜陪伴 化悲憤為食量

好姊妹Yanny坦言之前知道Cheronna分手一事，她們會一齊去食嘢、傾吓偈，化悲憤為食量，她說：「佢唔開心一定有，不過都過咗一段時間，見到佢慢慢get ready準備工作，我認識嘅Cheronna係好tough（堅強）嘅人，所以我唔係好擔心佢，佢handle到嘅。（介紹仔佢識？）我冇呀，我知佢忙緊搞新歌，佢應該唔會想花時間喺感情方面。」

望對方搵到好姻緣

跟Cheronna合作拍劇成好友的糖妹坦承有聽聞對方情變一事，她說：「有次我拍節目喺條街撞到佢，但我咩都唔知，正如今朝我見佢喺ig所講，佢係一個好女仔，我梗係希望好快可以搵到下一個好姻緣，呢個最緊要，大家都大個啦嘛！」她表示暫時不會搵對方住，畀一些空間對方，她說：「都咁大個人，我成日覺得感情事，我哋身邊朋友唔需要加把口。」

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