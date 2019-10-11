黃澤鋒囡囡百日宴　11磅小黃妃勁得意

藝人黃澤鋒夫婦今為女兒黃熙恩（小黃妃）舉行百日宴，筵開五十席，黃澤鋒一家三口拍照做訪問，黃澤鋒直言因近期社會動蘯，都擔心賓客好友未能前來，亦有心理準備要Cut一半酒席，但結果大家都非常畀面出席：「雖然今晚十點冇港鐵，但好彩仲有巴士，大家肯嚟好開心，都會八點開席。」他直言今次擺五十席的原因：「我同太太兩個加埋都百幾歲，咪開五十圍，同大家開心吓，喺一個唔開心嘅環境，等大家可以開心一次。」他還笑言女兒出世後，非常旺他，令他接了不少工作，他又指女兒跟他一樣生於亂世：「我1967年出世，當時香港有動蘯，依家個女出世都係一樣，生於亂世，性格應該會掘強啲。」

小黃妃胖嘟嘟、眼仔睩睩相當可愛，黃澤鋒笑女兒是「米芝蓮人」：「個女十一磅，好吸收，媽咪抱到佢有「媽咪手」，醫生要太太食多啲豬皮，膠質嘅嘢。（適應咗湊BB未？）都適應，但仲未戒夜奶，要三個鐘頭餵一次，冇得瞓，同埋個女都遺傳咗我哋夜瞓。」黃澤鋒還指囡囡好醒目：「佢好識睇人嚟發爛渣，冇人喺度，佢會喊得好揸流攤，有人先會出力，做戲都好叻，同埋佢發爛渣之前，會好似火山爆發咁，谷到塊面紅晒，之後先會爆發出嚟狂喊，喊到攰就瞓覺，有時都會畀歌佢聽，等佢平靜啲。」陳麗麗指女兒聽歌都有要求，曾經試過去飲宴，聽到一個前輩唱歌，不是太好聽就即刻發忟憎，有時女兒喊得太犀利，就會出動「人肉奶嘴」餵奶畀佢飲。

錢小豪與余慕蓮等出席百日宴，宴上，亦有一個「剪胎毛」儀式，黃澤鋒負責剪第一刀，他表示手震震。

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