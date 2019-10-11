麥景榕三代同堂一日內環遊「世界」

同阿媽陳復生仲有婆婆一齊去北京出席活動，順道玩一齊玩～

息影藝人陳復生與媽媽和愛女麥景榕，早前獲邀出席在北京舉行的活動。難得三代同堂，孝順女麥景榕肩負重任，帶同兩老参觀了當地有史以來規模最大的北京世界園藝博覽會。當中有來自不同國家的展覽，讓她們可以一日內「環遊世界」。

麥景榕坦言此行大開眼界，她表示：「好似有個土耳其嘅建築物，好色彩繽紛，好有身處喺歐洲嘅感覺。另外展覽會仲有一片好靚嘅花海，啲花嘅香味離遠都聞到，好似我哋啱啱去完嘅北海道富良野咁。」

另外，三人在會場品嘗了當地農民親自種植、沒有農藥的有機蔬菜宴，廚師悉心為她們炮製了多款農家小菜，令她們大飽口福。對於是次之旅，麥景榕坦言能夠三代同堂一同起行，感到相當開心，她說：「以前係婆婆帶我哋去主題公園玩，今次輪到我哋帶婆婆去玩，婆婆變咗小朋友。因為唔想佢太辛苦，所以特登畀佢坐輪椅，唔使行咁多路。」

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