何紫綸物色細屋　精打細算慳買特價裙

名模何紫綸（Ann）早前驚爆與有米老公離婚，沒有老公依靠的她獨力展開新生活，日前被發現在平價連鎖家具店睇家品，還慳買100元一條的連身裙，樣樣精打細算！

2015年，Ann下嫁飲食業太子爺Gary Lam做少奶奶，可惜原來早前已離異，搬離愛巢回復單身！重新出發的她日前一身便裝打扮，穿上短褲騷長腿現身銅鑼灣行街。見她先到一間大型連鎖家具店，主攻衣櫃及床上用品，看到合心水的便拿出手機拍照，似為布置新居。Ann對小擺設尤感興趣，不時拿上手把玩，但看完最後仍空手而回。

棄名店揀特價貨

隨後，Ann路經附近的地產舖，即時停低並駐足細看樓盤廣告，明顯聚焦小型單位，未知是否有意趁樓價下調另覓新居。行到身水身汗的她，到附近的台式飲品店買飲料，邊行邊飲再轉戰商場。回復單身的她明顯心情已平復，自得其樂Shopping，但捨棄名店改逛本地小店。其中見她行入香薰店，在店員的介紹下試聞幾款香薰，期間更被嗆到咳嗽，即時擰歪面，未幾就選好心水香薰。

5毫子都慳

買到心頭好後乘勝狙擊，Ann轉而睇衫並走進一間正做特價的時裝店，五分鐘內極速買入一條100元的紅色連身裙，更響應環保沒有畀5毫子買膠袋，直接將裙子塞進手袋！買完衫的她再睇護膚品，但左睇右睇未有揀啱心水。逛了半日，花費不過數百，可謂非常慳儉。

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