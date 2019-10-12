揭Cheronna被飛之謎！夏雨仔偷嗒辣妹Helen

女子組合Super Girls成員Cheronna驚爆與夏雨兒子黃奕晨（Dixon）結束兩年情！有指Cheronna一腳踏兩船，撻着共同好友、電台DJ阿檸，但實則劈腳，原來是Dixon，絕對驚爆！

據知Cheronna真正原因是慘遭男方飛起，原來Dixon私下已另結新歡，搭上有「紋身姚子羚」之稱的ViuTV女神譚凱倫（Helen）！Helen於2016年參加ViuTV選美節目《美選D.n.A》入行，雖然未有獲得獎項，但憑火辣形象成為旗下藝人，不時在Instagram上載火辣泳照。由於與Dixon在同一電視台共事，近水樓台可以經常見面，又同愛戶外活動有共同興趣，加上Helen開朗又善解人意，反觀與Cheronna不時因小事嗌交冷戰，最後Dixon提出分手，移情Helen！難怪Cheronna近期暴瘦，她每次上載照片，朋友都留言叫她「努力」、「放下」，可見身邊好姊妹早已知她甩拖！

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