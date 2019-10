藝人鄧健泓(Patrick)近年染指幕後,不時為太太石詠莉的歌唱事業出謀及參與製作,而近日太太所屬唱片公司高層Tommy Chu宣布離職,Patrick於社交網「歡送」對方,上載1張3人合照,且感性留言:「好高興這幾年有機會可以跟你(Tommy)合作,共事。多謝你一直的信任,I will still keep on bothering you for advise(會繼續問你攞意見)。」

事實上Tommy與不少藝人關係甚佳,離職當天更獲其中之一的孫耀威(Eric)帶同太太陳美詩,以及同事們,請Tommy食「散水飯」,原來當天Eric飯後還要趕往機場,飛往外地工作。如此風塵撲撲依然堅持一聚,可見Eric人情味十足,而Tommy大讚對方,且打趣「人間有情」。

