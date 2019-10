很想和你飛！盤點銀幕最型機長

由香港導演劉偉強執導的內地電影《中國機長》上映未夠兩個星期內地累積票房已突破20億元(約22億港元)。令空難片翻hit!其中網民就大讚張涵予機長造型型到爆裂。查實多年來,荷里活亦拍過唔少同類型題材的電影。

里奧勒度狄卡比奧(《捉智雙雄》)

奧斯卡金像影帝里奧勒度狄卡比奧(Leonardo DiCaprio)銀幕形象百變,好多角色都演過。其中2002年他在史提芬史匹堡(Steven Spielberg)執導的真人真事電影《捉智雙雄》(Catch Me If You Can )可謂過足戲癮!他在片中飾演真實騙案少年犯Frank Abagnale,他於60年代以不同方式包括假扮民航機機師、醫生以及律師等騙財。里奧仔在片中以不同造型示人,其中以泛美航空的機長造型最為煞食!當年他憑角色而提名金球獎影帝。

丹素華盛頓(《機密真相》)

銀幕上的機長通常都係在空難中以英勇行為拯救乘客,但2012年電影《機密真相》(Flight)中呢個機長Whip Whitaker就好唔同,由奧斯卡金像影帝丹素華盛頓(Denzel Washington)飾演的Whip因為醉駕而差點令飛機墜毀!不過Whip最後奇蹟地控制住飛機,保住機上的所有人的性命。雖然成為救人英雄,但同時亦被揭發有吸毒和酗酒的問題成階下囚。而丹素憑住精彩的演出獲奧斯卡最佳男主角提名。

湯漢斯(《薩利機長:迫降奇蹟》)

由影壇巨星奇連伊士活(Clint Eastwood)執導、奧斯卡金像影帝湯漢斯(Tom Hanks)主演的《薩利機長:迫降奇蹟》(Sully)是以真人真事改編,片中湯飾演的薩利機長(Chesley "Sully" Sullenberger)與《中國機長》中的機長劉長健一樣,憑住正確的判斷成為救人英雄!

影片是將2009年美國發生的一宗空難改編而成,薩利機長駕駛的美航空中巴士因為被一群雀鳥撞擊而令兩個引擎同時失靈,在沒有其他選擇的情況下機長決定迫降哈德遜河,奇蹟地令機上所有人員生還。影片上映時獲不錯的評價,

同場加映:

講到最經典的空難電影就絕對係70年代的荷里活經典電影《國際機場》(Airport)系列!影片共拍過四集,分別是第一集《九霄驚魂》(Airport)、《國際機場1975》(Airport 1975)、《國際機場1977》(Airport 1977)以及最後一集《國際機場1980》(Airport'79:The Concorde)。系列最吸引觀眾之處除了每集的緊張刺激空難場面之外,最大賣點就是每集的大卡士陣容!每集都雲集不同影壇巨星包括畢蘭加士打(Burt Lancaster)、甸馬田(Dean Martin)、阿倫狄龍(Alain Delon)、查爾登希士頓(Charlton Heston)以及積林蒙(Jack Lemmon)等,他們分別飾演民航機長。

