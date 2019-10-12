文雪兒組麗亞同學會遊埠　米雪變正能量公主

文雪兒（前排左起）、鮑起靜、米雪、梅小青、魏秋樺、潘志文（後排左起）、羅樂林、劉家豪和劉緯民一同出席飯局。

資深藝人文雪兒、米雪、潘志文、鮑起靜、劉緯民、羅樂林、魏秋樺和金牌監製梅小青、劉家豪昨晚相約聚餐，文雪兒說：「我哋今晚玩到癲晒，講番當年開工嘅趣事，仲計劃約埋一齊去泰國，連日子都定埋，我哋呢個Group叫做麗亞同學會，意思係麗的同亞視嘅同學。」席間大家重拾回憶，分享兒女經，她說：「米記（米雪）最正能量喇，截唔到車佢都好開心話，『冇所謂啦…喺度欣賞吓中環啲夜景…』我哋就封咗佢做正能量公主。」

文雪兒又大讚米雪好人：「佢見到啲人埋位影相時唔記得揸唇膏，佢就喺啲相度P圖，幫我哋揸番晒，太好人、太無私喇！今次趁大家一齊聚會補祝米記、小青姐（梅小青）同魏秋華生日，我哋每次都想搵啲嘢嚟慶祝吓、吹吓蠟燭 make a wish，希望香港會更好，其實冇人係啱啱生日嘅！」

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