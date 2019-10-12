媽咪60大壽　熊心如返多倫多自爆畢唔到業？

劇集《愛．回家之開心速遞》嘅「熊心如」蘇韻姿（Andrea）自小喺加拿大多倫多成長，但2016年參加港姐之後，三年半都冇返過去！早前Andrea終於「愛回家」，返去探親之餘，仲為媽咪慶祝60歲大壽，佢喺Instagram上載母女合照，網民都大讚伯母Keep得好好，點睇都唔似60歲呀！

Andrea又話：「好開心拎到一個長少少假期，慶祝媽咪生日，咁當然都有返去我母校皇后大學，啲朋友好好，請假陪我返大學，去吓之前成日去嘅Coffee Shop同上堂嘅地方，冇諗過已經畢業咗四年，但我仲係一個學生（指愛回家角色），我覺得大學嗰幾年對我人生好關鍵，所以我依家拍劇做學生時，好似返去我人生最美好嘅階段。」

除咗吃喝玩樂之外，Andrea自爆有好多私事要處理：「當年選完港姐後，公司叫我暫時唔好離開住，之後好快安排我拍劇，所以我冇返過多倫多執嘢，再加上我隔咗幾年先返去，所以好多瑣碎事要處理，好似車牌過期要整番咁。」

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