母女和服體驗！梁芷珮唔影個仔原來有苦衷

藝人梁芷珮（Christy）早前劇集《她。她。她的少女時代》飾演「最強小三」，但現實中嘅佢廿歲就結咗婚，仲生咗三個可愛嘅仔女。近日佢同老公Ken帶埋仔女去日本玩，仲同細女Kasey一齊體驗着和服，佢留言：「終於畀我哋着到和服喇！靚唔靚呢？男子組唔肯玩，惟有女子組啦！阿妹好鍾意呀！」粉絲紛紛大讚佢哋着得好好睇，仲有網友勁識做留言：「兩姐妹都好靚😍👍🏻」

細女最交到戲

此外，Christy仲搞笑大爆點解成日都係分享同細女嘅合照，原來背後有苦衷！佢留言：「成日同阿妺影相係因為三個裏面佢係最合作亦係最畀戲嗰個，出嚟效果冇咁悶...如果二仔..佢張張相都...大家睇吓就知....」見到相入面二仔用手遮面完全唔想上鏡咁，唔怪得Christy咁講啦！不過有網友就玩踢爆：「你都係偏心㗎喇🤣🤣🤣」孻女拉五臟，偏心都正常嘅！

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