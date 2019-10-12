當年錯過演《梅蘭芳》　阿嬌哽咽：彌補遺憾

內地真人騷節目《演員請就位》由四位名演包括陳凱歌、趙薇、郭敬明、李少紅擔任導師，有50位中港台演員參與其中，大鬥戲法，重新演繹經典作，而香港代表就有鍾欣潼（阿嬌）及顏卓靈。

喺最新一集中，阿嬌揀咗入陳凱歌嗰組，佢自爆參加原因時，重提當年事更一度哽咽：「其實我來是要彌補以前一個遺憾，本來說是有機會演《梅蘭芳》，因為我有一個事情，所以沒辦法在導演的戲裏面出現，所以這一次我來就是要……彌補！」而陳凱歌就表示非常感動，更叫大家向阿嬌鼓掌，佢接受訪問時也坦言：「看到鍾欣潼來參加比賽，我大吃一驚，其實，她根本不需要來，因為她已經不需要證明自己了。阿嬌是演藝圈的前輩，出道18年，Twins組合也承載了很多人的青春回憶。她一出場，所有參賽選手都起立為她鼓掌！」阿嬌就表示：「我已經入行18年了，今天來到這裏，也是我人生最大的挑戰，我一定會盡力的。」

《梅蘭芳》分別於2008年尾及2009年頭喺大陸及香港上映，阿嬌原本飾演一代京劇大師梅蘭芳第二任妻子福芝芳年輕版，但戲份最後被刪走。

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