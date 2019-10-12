國際出櫃日　劉亞仁晒密照公開戀情？

韓國男星劉亞仁一直與同門女星宋慧喬及其前夫宋仲基私交甚篤，但入行15年的他卻鮮與女星傳緋聞，反而數度捲入同志疑雲，令其性取向成疑，而去年7月他到上海旅行期間，於內地同志吧被粉絲捕獲，之後傳出同行三名男子的其中一人，疑似是劉亞仁的另一半。

早前忙拍新片的劉亞仁，最近染了一頭金色Skinhead，昨日他在Instagram上傳自己與另一名Skinhead男子緊緊相依的曖昧合照，男方露出溫柔的笑容，劉亞仁發文說：「Look at his eyes」其實對方是他的工作室旗下藝術家權哲華，最近正舉辦個人藝術展，但適逢昨日是「國際出櫃日」，劉亞仁突然晒出這張親密合照，引發網民無限遐想，更被指疑似公開「出櫃」，短短20小時即狂吸逾8萬個Like，不少粉絲留言大讚二人合襯並送上祝福：「十足同志戀人」又問偶像：「在一起了嗎？」、「What else can I say? Congratulation！」及「Hope you meet someone you love all your life」

而劉亞仁於上周日度過32歲生日，權哲華當天亦在社交網上傳與其他好友為他慶生的照片，並發文：「生日快樂，我愛你，我的孩子」。