國際出櫃日　劉亞仁晒密照公開戀情？

韓國男星劉亞仁一直與同門女星宋慧喬及其前夫宋仲基私交甚篤,但入行15年的他卻鮮與女星傳緋聞,反而數度捲入同志疑雲,令其性取向成疑,而去年7月他到上海旅行期間,於內地同志吧被粉絲捕獲,之後傳出同行三名男子的其中一人,疑似是劉亞仁的另一半。

早前忙拍新片的劉亞仁,最近染了一頭金色Skinhead,昨日他在Instagram上傳自己與另一名Skinhead男子緊緊相依的曖昧合照,男方露出溫柔的笑容,劉亞仁發文說:「Look at his eyes」其實對方是他的工作室旗下藝術家權哲華,最近正舉辦個人藝術展,但適逢昨日是「國際出櫃日」,劉亞仁突然晒出這張親密合照,引發網民無限遐想,更被指疑似公開「出櫃」,短短20小時即狂吸逾8萬個Like,不少粉絲留言大讚二人合襯並送上祝福:「十足同志戀人」又問偶像:「在一起了嗎?」、「What else can I say? Congratulation!」及「Hope you meet someone you love all your life」

而劉亞仁於上周日度過32歲生日,權哲華當天亦在社交網上傳與其他好友為他慶生的照片,並發文:「生日快樂,我愛你,我的孩子」。