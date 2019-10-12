阿女熱愛返學！吳若希竟然覺得唔開心

歌手吳若希（Jinny）今日到電台為廣播劇錄音，受訪時她笑言是抱住學習心態而來：「有份做嘅小朋友好勁，全部都經過遴選。（遲啲會想同囡囡母女檔做廣播劇、合唱？）等佢咬字清晰啲、唔好再講BB話就會帶佢去，合唱都唔錯！」續指囡囡音準比她更好，又大讚阿女叻過自己，覺得她相當有天分。問到可會想囡囡長大後做歌手？Jinny即耍手擰頭：「咁又唔好。（想佢做醫生、律師？）哈哈！係囉，做醫生幫到人，做護士都好，但就辛苦，都係畀心機讀書先。」

用工作麻醉自己

講到最近開學，Jinny指囡囡好鍾意返學，笑言鍾意到令她感到傷心，要用工作自我麻醉：「佢就連放假都想返學，提起就唔開心，今日返學冇同我講Bye Bye！（識咗男朋友？）佢會摸男仔，又有個女同學每日都會等佢放學先肯走，好得意。（鍾意個男仔？）希望唔好，佢老竇返到屋企都有同佢訓示，話唔使旨意拍拖，要18歲之後先可以。」

爆老公撇女遊泰

日前「雙十」是Jinny跟老公的結婚兩周年紀念日，問到如何慶祝？她抵死笑話：「早啲上床⋯⋯瞓覺！做吓Sit-up，唔係！最近我都瘦咗，唔使做咁多運動，太攰喇，日日7點起身湊返學頂唔順。（有冇收到禮物？）冇，超平淡咁過，想上床睇戲，片頭一出就瞓着咗。」然後大爆老公雖然今晚會跟她補祝，不過他只負責買餸，煮飯重任交給家傭。最後Jinny更爆Seed「投訴」老公：「佢喺我去日本拍《森美旅行團3》嗰陣，同啲朋友去泰國玩，要老爺奶奶幫手睇住個女。（佢有冇去蒲？）冇，佢飲醉返咗酒店，同埋我好信任佢，身邊太多線人，佢一出街就會有人Send相畀我，太放心喇！」

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