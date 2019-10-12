認虧欠前妻！陳山聰感激女友一句話敢再婚

1994年出道做歌手的陳山聰，出過兩隻碟，但音樂路並不順利，2000年惟有「轉行」全身投入電視圈由低做起，在《萬千星輝頒獎典禮2017》中憑劇集《同盟》得到「最佳男配角」，最近更憑《金宵大廈》再次彈起！

遇過不少挫敗的他，坦言最錯及最低谷一次是2012年到2013年跟賭王千金拍拖鬧到滿城風雨一役。14年被形容「四失」之後，他下定決心重返電視圈，原來當時無論家人及朋友，大部分都勸他別再重投這一行，但他不想就此匿埋一世，做錯事就要面對自己。最終透過曾志偉搭路給梁家樹，之後跟樂易玲詳談，與及透過跑步重新振作，重構自己的人生。

2019年，是陳山聰事業愛情再修成正果的一年，除了《金宵》阿蕭一角備受讚賞外，他即將於11月迎娶相戀5年的圈外友Apple。身為準新郎的山聰之前有過一段婚姻，當年就被指因為跟賭王千金的戀情拋棄糟糠，如今再覓得人生伴侶，山聰感激太太最初的一句話，就是：「你的過去關我甚麼事？」令他對這段關係打下強心針。節目中，他亦承認當年於感情上處理失當，對前妻有所虧欠。

--------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。