明年擺酒！陳偉成11月簽字唔認奉子成婚

髮型師兼模特兒陳偉成（Avis）出席《2019獅子會全港學生三人籃球賽》記者會，表示會落場打，又自爆獅子會是與未婚妻的「紅線」：「其實我同老婆識咗好耐，但上年比賽我哋先撞番，因為佢支持朋友，所以見番面就聯絡番，所以我哋同呢個比賽好有淵源，獅子會叫我做大使就即刻嚟支持，好感恩，獅子會幫咗我，可能會改變咗我一生。（到時太太會嚟打氣？）係呀，做啦啦隊打氣。」

講到他入紙結婚，但明年才擺酒，他坦言：「因為想個婚禮plan好啲、完美啲，想多啲時間處理。（以為係有咗BB所以先有呢個安排？）唔係。（但想生小朋友？）有計劃嘅，因為我由細到大都想有小朋友，結咗婚會預備生小朋友。（唔二人世界？）覺得二人世界同三人世界冇乜分別，反而更sweet。」

問到幾時簽字？他表示11月簽字，但就會低調：「主要係會請屋企人嚟，藝人朋友就會留返擺酒先。」他又笑言自己很大頭蝦：「諗住入完紙就即刻book酒店，點知係要等擺喺婚姻註冊處冇人反對先得，先知成件事要搞咁耐。」問到現時心情可是很期待？他表示：「係呀，好興奮期待，進入人生第二個階段，衝擊下自己，上進心再強啲。」

---------------

Click下面粒掣，儲on.cc coins！機票、家電、超市禮券、過萬份獎品等緊你。