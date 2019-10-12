同男友一個月見一次！莊思敏堅持留港發展

藝人莊思敏（Jacquelin）今日現身仁濟盃賽，單拖上陣的她表示台灣男友Brian未有同行：「佢喺台灣，我哋大約一個月見一次，我得閒就飛過去囉！（飛來飛去覺得攰？）依家還可以，香港同台灣都唔算遠，但長遠都需要解決。（嫁去台灣？）我都要做嘢，如果去台灣發展我怕唔夠台妹，喺香港工作舒服啲。（男友嚟香港住？）未知，冇傾到咁長遠。（叫男友來香港開珍珠奶茶店？）香港太多珍珠奶茶店，競爭好大。」

另外，Jacquelin之前因社會議題而惹網友在其IG留言攻擊，她指社交網仍有小量留言：「但係控制唔到，我唔想因個別事件關閉咗個留言功能，希望時間去淡化件事。（有冇影響心情？）還好，我OK，我出道就開始畀人鬧，都慣咗，我比較惹火。（好考EQ？）EQ係練番嚟，我冇同網友開火，我之前都有同網民解釋同交流，後來發現大家溝通唔到，只會愈描愈黑，所以依家由佢淡化。」問到會否因此心淡而嫁人？她笑言：「係兩件事，香港需要多啲正能量，想做多啲開心嘅節目。」

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