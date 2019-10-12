「籃球女神」方泳琳讚張建聲做運動犀利

「籃球女神」方泳琳出席《2019獅子會全港學生三人籃球賽》記者會，透露會落場比賽，今年是第二年參加，問到平時可有練波？她說：「我同陳偉成一隊波，冇正式訓練，但有打街場同參加啲比賽。」講到工作，她透露現時準備拍攝公司節目，但仍是很初步籌備，只透露節目是關於旅遊運動，預計年底出發，現時忙於鍛煉自己：「都幾辛苦，因為係考驗耐力，可能到時會一日行唔知幾多公里。（你啲腳骨力OK？）都唔差，因為以前都有跑開長跑。（期待個Trip？）期待我嘅體力可唔可以提升到好多。」

問到可會與曾傳緋聞的張建聲一齊做運動，因對方都喜歡做運動？她說：「冇喎，佢好似好犀利，仲着爆汗衫，我都想試吓。（同佢分享吓？）冇喎，我哋都好耐冇見，好耐冇傾偈。（因為緋聞？）唔關事，佢忙我又忙，對上一次見佢係《作家的謊言》首映。」

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