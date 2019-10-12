謝安琪眼濕濕　麥浚龍望樂壇容納新視野

歌手謝安琪（Kay）紅館演唱會第三場，蘇永康與方力申有來捧場，個唱接近尾聲時，Kay被觀眾的熱烈支持弄得眼濕濕，更一度哭得唱不下去，台下觀眾即報以熱烈掌聲及歡呼聲鼓勵Kay再唱。

騷後Kay分享感受：「聽到觀眾好主動嘅支持，心情已經好激動，因為一個人做兩個鐘頭嘅演出、獨腳戲，全由自己帶動，加上成個演出內容比較成熟，所以大家反應同平日唔同，但一去到呢個位，觀眾好主動畀鼓勵我，令我係最後一Part一上台已經忍唔住，但我同自己講要畀心機，因為之後我仲有幾隻好難唱嘅歌，所以我好努力忍住唔好喊出嚟，但最終有幾句都唱唔到，因為除咗掌聲之外，仲有大家嘅燈海，喺我唱歌時揮動畀支持我，所以好多謝大家嘅支持，我收到了！」

來到第三場，Kay已經依依不捨，她說：「今次演出對我嚟講好多意義，亦係我第一次為自己嘅演出做導演，有好多嘢都好特別，我為呢個演出亦付出好多心機，嚟到第三場已經好唔捨得，見到大家一晚比一晚反應更加好，就更加唔捨得。」

Kay與Juno（麥浚龍）作為導演，在今次《FILA Presents: kay... isn’t me. Live 2019》演唱會，二人均決意呈現一個不一樣的紅館演唱會，Juno表示渴望打破現有的框架：「厭倦了『快餐文化』。如果意念上不敢於向前行，只會繼續故步自封。我認為『演唱會』不應只限於某種『情懷回顧』之地。香港樂壇，是時候要容納新視野。」他續說：「創作是需要向前行，而不是後退，從而呈現更新鮮的作品予觀眾。我希望觀眾每次觀看我有份製作的作品，都感到不一樣，而不是不斷重複某一種製作模式。」作為演唱會導演的Juno，亦特別安排了合作無間的電影攝製隊伍，紀錄下這四晚夜都的情況。不過，礙於場地硬件配套所限，Juno透露將意念執行的時候，也需要取捨：「只把舊歌重唱又重唱，不算求變。初心不滅。我為我的團隊感到無比的自豪。」

其實除了舞台設計、服裝及影像上花盡心思外，今次演唱會特地邀請了蔡德才（Jason）和梁基爵（Gaybird）擔任演唱會音樂總監，為歌曲譜上全新感覺，將Kay的聲音特質發揮得更加淋漓盡致。Jason分享今次與Kay合作上的內情，他說：「（演唱會）Rundown係Kay自己設計出嚟，有啲會全部台燈聲一齊做，令我哋有更多畫面去做編曲。」Gaybird亦解構了今次編曲上的特色，他說：「頭半Part做咗好多電子素材擺落去，人聲同樂器都用咗好多電子嘅方式呈現，後半Part加入管弦樂團，將音樂上最機械性同最人性嘅嘢，都加咗落去編曲上面。」對於兩位音樂總監的參與，Kay讚不絕口：「佢哋係好體恤歌手需要嘅音樂總監，好多謝佢哋好細心聆聽，然後每次都快速回應，絕對係效率好高、有才華同好畀心機嘅音樂人，好享受同佢哋嘅溝通，好愉快，今次合作好多得着。」

在硬件上，一向對藝術有很高追求的Juno，更不惜工本耗資千萬，引入世界最大型戶外音樂節Glastonbury、世界搖滾天團Muse全球巡迴演唱會、英國電子音樂團體 The Chemical Brothers全球巡迴演唱會，及德國殿堂級流行電子音樂先驅 Kraftwerk "3-D Show" 世界巡迴演出，都選用的國際頂級音頻設備KSL System，成為香港首位歌手使用該系統。KSL System能使全場音色一致，觀眾即使坐在不同區域，亦能聽到音色完全一致均勻的效果，絕對是嶄新的聽覺體驗。

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