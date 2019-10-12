最強颱風襲日！日本藝人有得震冇得瞓

被喻為今年最強颱風的「海貝思」，今日及明天吹襲日本東南部，預料登陸本州及直撲東京首都圈，恐成當地逾60年來最強風暴，海陸空交通大癱瘓。日本藝能活動亦全部停止，各藝人亦作出高度戒備。

藝人Rola、西內瑪莉亞、稻垣吾郎等在社交網呼籲巿民小心安全，近日趕拍新劇《Grand Maison東京》的木村拓哉，留言表示雖然受到颱風影響，昨日亦要進行拍攝，他提醒要注意安全，說：「這次台風非常強勢，希望損失能更少一點。」而尊尼事務所旗下共有8場演出全部取消，男團關8原定在千葉幕張開騷，是前成員錦戶亮離隊後5位成員首次亮相，但亦要中止演出。

育有一對孖仔的日本前AV女優蒼井空，在網誌表示去年颱風吹襲日本時，露台的欄杆亦被吹爛，今次「海貝思」的威力強3倍，所以作好準備，她已將露台的物件搬回屋內，又購買大量糧食和水，買定兩日牛奶給孖仔。她擔心會停電，將所有電器充電，本來想買電筒作不時之需，但卻被搶購一空，幸好去年已買了一支，而​​​​東日本大地震時曾購下防災物品，必要時應可走足夠應付。

前AV男星清水健因老婆伊藤春香（Hachu）在家照顧新生BB，他昨晚收工後單拖到超級市場購物，驚見超巿的食物被搶購清光，蔬果只得萬聖節用作擺設的大南瓜，令他十分苦惱。

至於女星友坂理惠今日40歲生日，本來踏入不惑之年要大肆慶祝，可惜撞正颱風吹襲，只好改期與好友賀牛一，她在社交網留言表示今日是最難忘的生日，並為大家的安全祈福。