Nowhere Boys原來得番Nate未結婚

樂隊Nowhere Boys今晚出席「Mercedes-Benz BAM 2019」，亦是主音Van成為兩個星期人夫後的首個騷，問到婚後心情？他說：「同之前一樣，因為同太太一齊生活咗好耐，依家出騷會再落力啲，努力做嘢。（有生B計劃？）暫時未有，所以最近買咗隻狗頂住先。（結婚有冇作首歌畀太太？）一直以嚟我哋啲Sweet歌都係作畀佢。（有咩愛的宣言？）每場騷臨出場都係諗住佢。」認真Sweet爆！Van又指隊中只剩低成員Nate還是未婚，問到會否催他快啲拉埋天窗？Nate搶答：「唔好催，黐線！（有冇女朋友？）有。」

講到於英國舉行婚禮的Van，事後牽涉不同小風波，先有女子組合Super Girls成員Cheronna（吳嘉熙），在IG上Upload與電台DJ阿檸的「親密照」，而被爆她「一腳踏兩船」，後有DJ阿檸及Oscar曠工出席婚禮。Van坦言有睇到「是非」：「自己唔方便講咁多，無論佢哋點我都會支持，歸根究柢係佢哋嚟完我個婚禮就引起呢啲風波，但都問番當時人最清楚。今次我請咗最親密嘅朋友，全部都有幫我準備婚禮。」有請埋黃奕晨？他說：「我冇請，本身想透過Cheronna請，點知佢哋（分咗手）。（有問候吓佢哋？）知Cheronna唔開心，分咗手之後仲有呢啲新聞，但佢同阿檸係冇可能一齊，簡直係天方夜譚！」

至於講到DJ阿檸及Oscar冇請假一事，Van表示事前並不知情：「知就唔會叫佢哋嚟，都唔想畀壓力佢哋，祝福我就已經夠，但我知佢哋都想親身嚟見證我結婚。」

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