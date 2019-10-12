入行十周年　許廷鏗「烚吓烚吓」出碟

歌手許廷鏗（Alfred）孖師兄、樂隊Dear Jane，到中環出席「Mercedes-Benz BAM 2019」，首次參與戶外騷的Aflred大叫新鮮：「上網睇得多，早知同你哋（Dear Jane）玩Crossover。（但你着雨衣唔驚熱？）我好耐熱㗎！（定你會除衫？）有咩好睇？（即係遮肉？）唔係呀！要睇就睇呢個啦！」被「點相」的Dear Jane主音Tim自信笑說：「我不嬲都好Fit，所以唔使睇！不過我覺得真係要Crossover吓，戶外騷比起室內冇咁拘謹，好玩啲。」

最近經常邀請不同歌手朋友唱Live的Alfred，趁機邀請師兄，即獲四子答應，隨即大爆被好友鄭欣宜請食檸檬，他抵死講笑指因為二人成日見面，互相見到厭。Alfred又預告今月尾會推出個人大碟《拾》，碟名包含多個意思：「係我入行十周年、第十隻大碟、入面有十首歌，拾吓拾吓咁！買一隻碟仲會有十個封面，除咗攝影師幫我影，仲有好多朋友，依家出碟唔容易，都好開心。」而Dear Jane亦同時宣布會跟隨Alfred「腳步」推出全新EP，雙重好消息！