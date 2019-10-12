被陳山聰爆私生活好亂！姚子羚主動色誘勁激

藝人陳山聰、姚子羚到西貢為無綫劇《大步走》拍攝外景，二人均身穿運動服，劇情講到子羚因要避開張達倫而到山聰屋企借宿一宵。山聰透露與子羚之間有段美妙關係：「同現實生活中一樣，都係好朋友，會互相頂頸、影響，呢場戲就係晨早捉佢出嚟跑步，一齊講吓心事。」子羚續指：「由亦師亦友關係，之後會成日嘈交，佢直頭當我係男人，但最後原來心入面不經不覺係互相有大家。」

生擒兼送肉嘴

問到之後可會有親熱場口？山聰說應該不會有，加上劇本還未寫到，不過卻直指子羚私生活「好亂」：「佢中間又同張達倫、胡仔（胡諾言）咁，胡仔係飾演總裁，見到佢哋咁亂都卻步，都想佢幸福，但點知心入面已經有佢。」子羚即提醒山聰之後會拍不經意錫錫的戲份，再自爆如何色誘張達倫：「有擒喺佢身上面、嘈嘈吓交會突然錫佢、又會着性感睡衣，係激啲嘅！」山聰聞言即刻抵死耍手擰頭指他不需要：「我唔喇！呢套戲健康到不得了！講我要斷捨離一段舊情，係子羚嘅出現令我有少少重燃愛火，之後再認番Tiffany（劉穎鏇）呢個女，個心有開咗少少。」

拍劇以來曬得最黑

他們表示拍攝會持續到比較涼爽的11月中，問到拍攝《大》可是出得最多汗？子羚大呻反而是曬得最黑的一部劇，山聰更為她取新朵為「姚賓賓」：「你睇佢隻手都黑晒，佢本身好白㗎！曬黑咗好多，呢部戲最辛苦係拍外景好曬。」又一臉輕鬆預告本月內會拍攝「戲肉」：「拍真正嘅跑步戲。（要跑得好勁？）係佢（子羚）跑，唔係我，哈哈！我係做佢老師教佢跑。但佢跑得好好，夠輕身、乾身，會跑得舒服啲，負擔冇咁大，相反Tiffany就負擔大啲，講緊佢腳長、又高大，跑起上嚟就吃力啲！」子羚在旁「投訴」：「佢拍得真係好輕鬆，有時間食Lunch、又唔使點跑！」

冇為結婚操Fit身形

問到快將成人夫的山聰是否藉拍新戲Keep Fit？他笑話：「長期都Keep Fit，但唔係太刻意，身形唔好變化得太緊要就OK，我又唔係太太需要着婚紗，我係褸住晒，好醒咁遮晒所有位。」

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