周奕瑋日本四國拍節目　港人認出求集郵

無綫藝人周奕瑋（Jarvis）最近出發到日本四國，拍攝全新旅遊節目，想不到此行身為「日本通」的他亦被考起﹕「事關我首次到訪四國，雖然事前做足準備功夫，但估唔到咁多人鍾意去四國，今次每逢遇到港人，佢哋都會推介我去『搵食』，覺得自己好有食神！」

拍攝期間Jarvis有機會穿上牛仔布特製的和服作「河上泛舟」，豈料最終他搞笑地「變身熊貓」﹕「本來導演係安排我好有詩意咁拍吓河道兩旁風景嘅，點知嗰度其實係旅遊景點，遇正唔少港人喺度遊玩，佢哋見到我就大叫，熱情到日籍船伕唔知發生乜事，後嚟仲有啲朋友喺上岸處等我合照，令我受寵若驚！」

而9月30日踏上旅途的他，遇正日本銷售稅提升的歷史時刻，他隨即跑去消費，儲單以作留念：「對上一次我拍《周遊關西》嘅時候，遇正日本改年號，今次又見證到加銷售稅嘅一刻，覺得自己同日本真係好有緣。」

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