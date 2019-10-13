與俄妹分手！李嘉火速搭上新女　蜜遊後玩完

「功夫狂人」李嘉去年戀上患腦腫瘤的俄羅斯女子，二人患難見真情，大家都期待這段異地戀開花結果之際，李嘉卻被捕獲與一名港女結伴到東京旅行，在機艙內表現親暱，十指緊扣相擁而睡，原來他與俄妹竟已俏俏分手！

曾拍攝無綫劇《大帥哥》和《包青天再起風雲》、有「功夫狂人」之稱的李嘉，去年在內地火車上邂逅俄羅斯女子，二人一拍即合展開異地戀。其後女友發現腦部有腫瘤需要做手術，情深的李嘉承諾手術成功便與她結婚。可惜，據知二人因長期分隔兩地而分手收場。

甜蜜遊東京

不過李嘉不愁寂寞，上月初與一名女士結伴由香港出發，乘飛機到東京旅行。二人在機艙內表現親暱，不時以廣東話輕聲細語，期間稍休息，女方翹着李嘉臂彎兼十指緊扣，並伏在李嘉肩上睡覺，儼如熱戀中的情侶。下機後，李嘉盡顯紳士風度，除了為女方拿行李箱，又幫手填寫入境紙。離開機場時，李嘉輕扶女方小心翼翼落樓梯，全程拖手，相當甜蜜。

李嘉接受東網訪問時坦言，已與俄羅斯女友分手。對於結伴到東京的同行女子，他亦表示：「同佢分咗手！」但透露已展開另一段新戀情：「對方唔係圈中人，感情事我唔想講太多。」

「是人是鬼幾天看透」

翻查李嘉的社交網，上月18日曾上載一段有關「情侶都會在旅行後分手」的文章，並留言：「不用一個月，是人是鬼幾天已可看透！老子回復單身啦。」

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