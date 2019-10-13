Sweet到呢！隋棠與老公冰島慶祝39歲生日

台灣女星隋棠近日撇下三個子女，孖住老公Tony到冰島預祝自己39歲生日，為籌備今趟12日浪漫之旅，隋棠於兩個前已開始着手準備，與老公分工合作找資料、行程、住宿及安排活動，就在行程首天，他們於半夜已抵達冰島，就是為了旅客們必去的藍湖溫泉，翌日還要於天未光便排隊進場。不過亦是因為這個原因，讓隋棠及Tony能碰上仙氣飄飄的藍湖最美時刻，Tony即化身攝影師，為隋棠影靚相留倩影，以一件頭冰衣上陣的她，毫不吝嗇大騷模特兒身材，又入鄉隨俗，敷住面膜邊浸溫泉，邊欣賞冰島美景。

參觀「世界唯一可進入內部」的火山

二人更於此行走訪一座休眠火山，期間還走入這座被喻為世界唯一可進入內部的火山參觀，隋棠於集合點出發走了40分鐘到基地，整裝待發後再走10分鐘才到達火山口，之後要乘坐升降台下降至120公尺深，才能正式抵達最深處，由於火山內部長年維持5、6度，故棠棠早已兩手準備穿上防水防風外套、冷帽等裝備，認真準備充足。

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