東方日報C1：網上洩密！吳千語低調翻撻施伯雄

藝人吳千語自與林峯分手後，隨即被指撻着身家過百億的「富三代」施伯雄，惟她在今年4月時公開表示單身，更指「如果有男友」都是以工作為先， 疑似「甩拖」。不過，據知原來千語成功翻撻，但為免戀情「再見光死」，二人決定低調護愛苗。正當林峯好事近快將與女友張馨月拉埋天窗，千語感情亦同樣有着落，各自精彩。

吳千語與林峯於2012年因合作電影撻着，男方更曾公開發表愛的宣言，講足七次「好愛BB」，但最終在2018年5年情止步。隨後，有指千語火速搭上前全國政協及地產商施子清的長孫「富三代」施伯雄，雖然他們沒有親口承認拍拖關係，但二人不時齊齊去外國旅行，返港後又一起返回男方寓所，更一起孖住出席朋友聚會，兩人拍拖一事已經是公開的秘密。不過，千語在今年4 月時公開表示現時單身，又指希望找到一個理解自己的人，意味與施伯雄的感情告一段落。

密密撐枱腳

言猶在耳，據知二人在這幾個月已復合，更不時外出拍拖，不過他們表現低調，盡量避免到人多地方，而且為保愛苗，他們沒有高調宣布復合，亦沒有在網上甫出同框照，只有很少的圈中好友知情。但他們在有時限性的Instagram Story分別上載相同的食物照和環境照，只是以不同的角度拍攝，意外洩「蜜」，包括一起到朋友家吃魚蛋粉、到同一間日本料理，其中在二人上載的日本料理舖頭相片中，見到煲、碗、餐紙及標籤上的舖頭名一模一樣，一起共進美食，而且昨日他們亦一起出席朋友在外地的婚禮，足見二人過從甚密。

過闊太生活

此外，施伯雄相當留意千語的網上動向，不時讚好女方的貼文，又會在對方的貼文留下表情符號，實行低調關注女友。當中有網民曾在千語的貼文留言：「請施小祖對我bb好一點，這麼漂亮能幹的女孩不多，請珍惜。」而施伯雄亦有讚好此留言，實行做千語「背後男人」，默默守護。

其實他們復合後，感情更勝從前，據知千語向來熱愛滑水，施伯雄為了投其所好，亦不時出海陪伴女友，望更得歡心。而千語近幾個月不時出外旅遊，包括意大利和美國等地方，在美國時更乘搭直升機遊覽景點，享受非凡體驗，可見她生活依然富泰，過着闊太生活，愛情得意，難怪千語心情大靚！

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