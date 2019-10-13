演唱會粒聲唔出模仿王菲？謝安琪咁樣講...

歌手謝安琪（Kay）在紅館演唱會尾場，騷後進行祝捷儀式時，提到演唱會完全沒有說話，Kay表示：「呢個演唱會冇對白、冇嘉賓、冇傾偈、冇握手、冇encore、冇dancer，只有最真實嘅感情、華麗嘅編曲、有質感嘅舞台、視覺效果，覺得已經好豐富，所以我唔想有多餘嘅說話阻住大家欣賞表演，其實呢個演唱會係為我帶嚟壓力，唔易做，但係好有滿足感。」

唔講嘢有原因

受訪時問到忍足4晚唔講嘢可會很辛苦？她表示：「唔係，我真係好投入咁演出，每日出場前都要時間沉澱，每次出場我當前面好似有第四道牆，當成個場得我自己一個咁，除咗最後個part，因為係設定咗會同觀眾有眼神或者互動。」

但提到有歌迷對演唱會有負評，她坦言有睇到：「其實一早就知道演出設計係有冒險，但係我哋為左創新，願意接受唔同嘅聲音，不過發現原來鍾意咁樣表演嘅人都好多。知道大家口味唔同、對表演預期唔同，雖然我哋已事前講得清楚，但可能觀眾入嚟都同預期有落差，但因為有強大嘅心理準備，所以我自己還好嘅，冇影響心情，因為預計之內，我可以承擔得起。」

只想忠於原著

提到有人指不說話的演出方式似模仿王菲，她表示：「冇咁諗過，可能唔講嘢係共通點，但我唔講嘢係有原因，呢啲係個別嘅觀感，我哋都冇為任何意見去刪改原著，我哋想忠於原著，除咗今日最後想畀個驚喜大家。」

個肺天生唔好

講到有歌迷表示想聽多些舊歌，她坦言：「我知道，其實容易啲同大家溝通嘅演出我都做過幾次，我特別珍惜喺紅館演出嘅機會，所以想把握機會去試多啲新鮮嘅嘢，作為歌手如果唔迫自己創新，就唔會有再新嘅經典，行前要好大勇氣，呢幾個月我都要心態調整。」她透露每日都會跑步、打坐，強健體力：「我一緊張就會氣喘，個肺天生唔好，所以過往半年每日一邊跑斜路一邊唱歌，最初跑到胸腔好痛、唱唔到、反胃，到近期可以邊跑邊唱，用呢啲方法可以應付好緊張嘅情況下都可以唱歌，所以應付壓力方面都有成長。」

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