Avril公開電話號　唔加國際區號Call錯人

加拿大樂壇天后Avril Lavigne上周六（12日）於社交網Twitter公布自己的電話號碼，冀與歌迷們交流。詎料遠在中國的部分歌迷，竟誤將Avril的號碼當成國內手機來打，結果令湖南常德一名網民被瘋狂致電，大感無奈，不少網民均對此感到既同情又好笑。

Avril於Twitter表示，想邀請歌迷就演出、最喜歡的歌曲、新專輯等話題聊天，然後發布自己以「+1（310）」開頭的電話號碼，吸引不少歌迷一試，更有網民表示成功收到對方的回覆。然而部分中國網民或因不熟悉打國際長途電話，竟直接省去北美區號+1中的「+」，以及括號，結果令涉事常德網民倒楣地被當成偶像，電話受到狂轟濫炸。

據了解，該名網民的手機已關機，不少網民則紛紛調侃，「很想安慰你，但是確實好笑」、「中大獎了」、「也太慘了」；也有心腸好的網民呼籲不要再對機主造成困擾，並提醒打國際長途時切記加區號。

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