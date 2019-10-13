孖周國賢玩音樂？恆仔：希望畀到驚喜大家

恆仔（左二）出席活動時談到近日同周國賢（圓圈）合作拍電影，而湯洛雯在活動前以安全理由缺席。

樂隊ToNick到科學園出席開步禮活動，四子稱閒時都有運動，而主音趙善恆（恆仔）表示有興趣跑馬拉松，更計劃明年參賽：「因為我有Keep住跑步練氣，跑10K應該唔係問題。」恆仔又透露早前已完成拍攝電影《一秒拳王》，現可以放假休息下，之後再繼續為電影做後期工作。提到周國賢有份演出該片，兩人可會為電影在音樂上有合作？恆仔則大賣關子：「希望畀到驚喜大家啦！」

而日前周國賢在社交平台為社會事件發聲而受到抨擊，恆仔直言：「我有WhatsApp佢，好Proud of佢，有叫佢加油！」可擔心對方言論影響電影上映？恆仔說：「唔理咁多，上咗先算。」

至於講到另一嘉賓湯洛雯原本是負責鳴槍儀式，但活動前則以安全理由缺席，四子表示：「唔清楚，反而係怕太早起唔到身，校定10個鬧鐘先得。（有冇擔心安全？）唔擔心，今日係跑步健康活動嚟，大家都好熱血。」

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