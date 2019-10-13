繼續做嘉賓！賈思樂預告同佗B楊思琦合唱

歌手賈思樂（Louie）將於11月12及13日在文化中心舉行《ME & MY GIRLS in Concert》，Louie邀請了圈中六個靚女做嘉賓，楊思琦正是其中一個，今日思琦宣布出雙喜臨門的喜訊，她親口承認已經與圈中男友結婚，並且將會再做媽咪。

Louie接受東網電話訪問：「我都係啱啱先知咋，好戥佢開心。」他謂聽到思琦有喜，他就打電話直接問對方求證：「佢話係呀，佢話一路都冇同人講，依家就話我聽，我都即刻恭喜佢。」兩個月前他們拍攝演唱會宣傳海報時，他完全不察覺對方有喜：「係正常。」

他謂屆時思琦會佗住B上台為他演唱會繼續表演：「好特別，我從未有試過同有身孕嘅人唱歌，今次係第一次，我當然會好好照顧佢，只係佢唔好太過興奮或開心喺台上勁跳，因為驚佢突然喺台要生B。」他透露與思琦揀選的合唱歌是一首慢歌：「當時我都有問過佢不如跳吓舞，佢話唔想記太多嘢，唔怪得之佢話唔好喇，我依家明白啦，佢應該已經係有咗。」

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