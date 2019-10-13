SJ齊人開騷　圭賢爆朋友睇到屁股痛

韓國男團Super Junior（SJ）的演唱會《Super Show 9》昨晚在首爾揭幕，今午他們在演唱會開始前舉行記者會，而他們的第九張正規專輯《Time_Slip》將於明日推出，成員在記者會上分享即將回歸的感受及今後的活動計劃。

SJ的成員逐一入伍，足足花了近10年才等到以齊人陣容出碟，成員銀赫表示：「SJ終於結束了空白期，所有成員都以健康的模樣活動，知道粉絲等了很久，所以我們也很用心準備今次專輯，希望這次回歸活動可以愉快和幸福地、和粉絲度過美好的時間。」而厲旭與藝聲也對可以和成員一起開騷感到幸福，

今年5月退伍的圭賢是相隔多時與SJ成員開演唱會，他搞笑地說：「有朋友話噚日睇到pat pat痛，但呢個係佢嘅錯，今日都有可能pat pat痛嘅，所以如果覺得氣氛好high，就一齊企起身享受演出啦。」

而SJ昨晚亮相JTBC節目《認識的哥哥》，大放笑彈，隊長利特被爆是組合群組中話最多的成員，令其他成員覺得很累，利特則委屈地說：「完全冇人答我，我好傷心，聊天程式唔係就係做嚟畀人講嘢㗎咩？」而SJ又試過在厲旭生日時，在群組中向厲旭說生日快樂，但30分鐘後才有成員發現厲旭並不在群組中，十分爆笑。