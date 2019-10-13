《金宵》大結局　Alex阿蕭命運改寫重新邂逅

深得觀眾喜愛的無綫劇《金宵大廈》播出大結局，之前劇集有不少懸疑劇情，大家都很關注陳山聰及李施嬅飾演的阿蕭及Alex，以及兩人前世旭輝及CoCo的下場。

大結局爆出劉江飾演的林老師兒時被活埋祭祀但大難不死，自此有神秘力量令他每晚變成怪物，甚至殺害自己父親。劇情再交代演他後生版的「林哥仔」張彥博與旭輝及CoCo逃到碼頭，被一眾壞人追殺，此時林哥仔突變怪身殺掉所有人，更將CoCo推落海！

阿蕭得知自己在瀕死時候能回到過去，他決心改變旭輝及CoCo的命運，並鎖起林哥仔，但林哥仔變怪物的力量太大，最終仍再出現殺死壞人，但就被CoCo感動放走他倆，受了傷的旭輝及CoCo上船逃走，原以為命運得以改變，但原來CoCo早已受重傷，最終兩人在流星雨的陪伴下雙雙死去……

失蹤多時的Alex平安回港，但金宵大廈一眾人物的命運已完全不同，被「鴉烏」捉走的東東安然無恙、網紅歐陽巧瑩變成超級紅星、「美魔女」康華變盲、「金丁」陸永與譚凱琪在大廈天台開酒吧，最後Alex在天台遇上身穿機師衫的阿蕭，兩人對望疑似重新邂逅。另外，林老師、林哥仔及黑貓「靚寶」一同現身天台，令人留下不少幻想空間。

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