老婆怕凍！吳岱融移民馬國4千呎別墅歎世界

60歲藝人吳岱融在無綫新劇《牛下女高音》一改「奸角」戲路，與龔慈恩演兩夫婦，他飾演聽晒老婆話的寵妻男，其實現實中，岱融與鍾淑慧結婚25年，兒子亦21歲，兩公婆更加輕鬆，當他聽得老婆一句「怕冷」，即在馬來西亞檳城租住一個面積4,000多呎的臨海別墅，上月底兩公婆更執埋行李移居當地，一大班朋友亦「陪搬」，先到馬國踢波再新居入伙，有工作才返香港搏殺。

四海為家又平又靚

岱融日前完成「越洋搬屋」後受訪，笑言這間海景大宅是其Dream House：「間屋好OK㗎！環境好、食嘢又平，生活上我哋都需要私人空間，所以考慮呢間大宅，今次搬過嚟，試住一年先。（退休？）唔會，總之香港有工作就飛返嚟！我哋兩公婆都慣咗四海為家，度度都住吓，好享受。」他坦言夫婦倆最愛四海為家，結婚至今搬屋達三、四十次之多：「當年離開無綫轉戰內地，番禺、馬來西亞、泰國、新加坡都住過幾間屋，近年回流返港，喺粉嶺區買咗間複式單位。」有傳其身家達半億，現階段是半退休心態，他笑言：「夠使夠用就得啦！」

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